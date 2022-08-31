Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия разработала новый план развития отношений с Россией

Die Welt: глава МИД ФРГ Бербок представила новый план выстраивания отношений ЕС с Россией

Фото: Ritzau Scanpix/ Emil Helms / Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией. Об этом сообщает Welt.

Дипломат рассказала, что предложенный план состоит из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

По словам Бербок, в плане учитывается высокая цена для Европы за поддержку Киева, которая может возрасти. Отмечается, что стратегическая коммуникация между странами должна быть направлена на объяснение того, как помощь Украине и продолжение санкционного давления на Москву повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе.

Ранее Бербок призвала изучить последствия изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против ЕС. «При лучшем изучении может оказаться, что такие меры сложно ввести либо они имеют нежелательные последствия», — отметила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Появились подробности попытки наступления ВСУ на Херсон
Мужчина случайно поучаствовал в розыгрыше лотереи и сорвал джекпот
Туристы пожаловались на невозможность выехать с южных курортов России
Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России
Mitsubishi разрешили сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»
Появилось видео кортежа миссии МАГАТЭ в Запорожье
В российском городе подростки подожгли территорию у отдела МВД
В России начали продавать отечественную ОС
Президент Эстонии объяснил значимость Горбачева
Граничащим с Россией странам ЕС захотели оставить контроль над въездом туристов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.