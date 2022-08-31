Германия разработала новый план развития отношений с Россией

Die Welt: глава МИД ФРГ Бербок представила новый план выстраивания отношений ЕС с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок разработала новый план развития отношений Европейского союза (ЕС) с Россией. Об этом сообщает Welt.

Дипломат рассказала, что предложенный план состоит из четырех пунктов. «К ним относятся укрепление собственной обороны, поддержка противников России, поддержка Украины и работа с глобальными партнерами в сфере защиты международного права», — уточнила она.

По словам Бербок, в плане учитывается высокая цена для Европы за поддержку Киева, которая может возрасти. Отмечается, что стратегическая коммуникация между странами должна быть направлена на объяснение того, как помощь Украине и продолжение санкционного давления на Москву повысит безопасность Европы в долгосрочной перспективе.

Ранее Бербок призвала изучить последствия изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против ЕС. «При лучшем изучении может оказаться, что такие меры сложно ввести либо они имеют нежелательные последствия», — отметила она.