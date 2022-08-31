В Германии призвали изучить последствия изменения визового режима для россиян

Глава МИД Германии Бербок призвала изучить последствия изменений по визам для россиян

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала изучить последствия изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза (ЕС). Трансляция пресс-конференции велась на сайте Европейской комиссии.

Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Праге, чтобы преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз россиянам, на котором настаивают некоторые члены Евросоюза, в первую очередь прибалтийские республики.

«При лучшем изучении может оказаться, что такие меры сложно ввести либо что они имеют нежелательные последствия», — отметила Бербок.

По мнению представителя ФРГ, нужно изучить, к чему приведет отказ от облегченного визового режима, и подойти к вопросу дифференцированно — повлиять на тех, кто поддерживает российские власти, а также оказать поддержку тем, кто выступает против спецоперации на Украине. «То есть дать возможность приехать к нам, если им нужна защита», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Теперь подающим заявления на визу стран-членов Евросоюза россиянам придется собирать больше документов.