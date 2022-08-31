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В Германии призвали изучить последствия изменения визового режима для россиян

Глава МИД Германии Бербок призвала изучить последствия изменений по визам для россиян
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Mika Savolainen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала изучить последствия изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза (ЕС). Трансляция пресс-конференции велась на сайте Европейской комиссии.

Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Праге, чтобы преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз россиянам, на котором настаивают некоторые члены Евросоюза, в первую очередь прибалтийские республики.

«При лучшем изучении может оказаться, что такие меры сложно ввести либо что они имеют нежелательные последствия», — отметила Бербок.

По мнению представителя ФРГ, нужно изучить, к чему приведет отказ от облегченного визового режима, и подойти к вопросу дифференцированно — повлиять на тех, кто поддерживает российские власти, а также оказать поддержку тем, кто выступает против спецоперации на Украине. «То есть дать возможность приехать к нам, если им нужна защита», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Теперь подающим заявления на визу стран-членов Евросоюза россиянам придется собирать больше документов.

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Варвара Кошечкина
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