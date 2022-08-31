Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о приостановке упрощенного визового режима ЕС с Россией

Евросоюз (ЕС) приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Такое решение озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился, что предложение о запрете выдачи виз россиянам получит единогласную поддержку в ЕС. По его мнению, данная идея не получит необходимого единодушия на предстоящей встрече глав МИД ЕС в Чехии.

Дискуссия по поводу выдачи шенгенских виз россиянам разгорелась в странах Запада после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить россиянам въезд в западные страны. При этом украинский лидер выразил мнение, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против военной операции.

