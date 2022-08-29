Боррель усомнился в поддержке ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам

Боррель: полный запрет на выдачу виз россиянам не найдет единодушной поддержки в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился, что предложение о запрете выдачи виз россиянам получит единогласную поддержку в ЕС. Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF TV, пишет Reuters.

По его мнению, данная идея не получит необходимого единодушия на предстоящей встрече глав МИД ЕС в Чехии. Боррель также выразил сомнение в том, что «разрыв отношений с гражданским населением России поможет».

При этом глава евродипломатии признал необходимость пересмотра способа получения виз некоторыми россиянами. «Мы должны быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — подчеркнул он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены поддержать идею о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.