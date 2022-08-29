FT сообщила о планах ЕС поддержать приостановку соглашения по визам с Россией

Financial Times: главы МИД ЕС поддержат приостановку соглашения о визах с Россией

Министры иностранных дел Евросоюза (ЕС) намерены поддержать идею о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказали FT европейские чиновники, участвующие в переговорах по данному вопросу, политическую поддержку такому решению выскажут в ходе двухдневной встречи, которая начнется в столице Чехии 30 августа.

Это неуместно, когда российские туристы разгуливают по нашим городам, по нашим берегам источник Financial Times в ЕС

В случае, если решение о приостановке действующего соглашения будет принято, подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов. Кроме того, срок рассмотрения заявок будет увеличен, а стоимость подачи такого заявления вырастет с 35 до 80 евро.

Противоречивая инициатива

Дискуссия по поводу выдачи шенгенских виз россиянам разгорелась в странах Запада после того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить россиянам въезд в западные страны. При этом украинский лидер выразил мнение, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста против военной операции.

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Некоторые страны поддержали данное предложение. В частности, 11 августа Эстония объявила о запрете на въезд для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС единогласно аннулировать визы для россиян. Инициативу также поддержал парламент Чехии.

В то же время идею ввести запрет на въезд для россиян одобрили не все. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Он назвал инициативу очень противоречивой и выразил мнение, что нужно «действовать более выборочно». Против ограничения выдачи виз россиянам высказались Франция и Германия, а также Греция.

Реакция России

В свою очередь, заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев назвал такую инициативу политически мотивированной дискриминацией российских граждан по признаку национального происхождения. Он также предупредил, что подобные шаги не останутся без должной реакции российской стороны.

Глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев выразил мнение, что страны ЕС сами сужают свой экономический потенциал, который от взаимодействия с Россией мог бы увеличиваться.

А вот за счет чего европейцы покроют дефицит своих национальных бюджетов, если еще и туристическая отрасль лишится важного источника, — большой вопрос Виктор Бондарев глава оборонного комитета Совфеда

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов отметил, что Москва надеется, что здравый смысл в странах Европейского союза не позволит реализоваться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам России.

Процент отказов в визе увеличился

На фоне ситуации в Украине наблюдается рост числа отказов гражданам России в выдаче въездных документов в Финляндии. По словам главы консульского отдела МИД страны Юсси Таннера, Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз, отклоняется каждая восьмая заявка.

Также известно, что власти Польши стали реже выдавать россиянам шенгенские визы на фоне ситуации на Украине. Число одобряемых въездных документов консульскими учреждениями республики сократилось с конца февраля более чем в три раза. В Италии также сообщили о росте доли отказов. Так, в период с января по март 2022 года не было одобрено 4,6 процента заявлений, с апреля по июнь — 8,4 процента.

В то же время в популярных европейских странах, в том числе в Греции и Германии, число отказов в выдаче шенгенских виз россиянам с начала текущего года не увеличилось.