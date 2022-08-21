В Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

В парламенте Чехии поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает Чешское радио.

Данный вопрос министры стран Европейского союза (ЕС) планируют обсудить в ходе встречи в Праге в конце августа.

В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране Павел Фишер Глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената

Политик заявил, что он давно выступает за подобные меры. Он считает скандальными разрешения некоторых стран ЕС выдавать российским бизнесменам гражданство или вид на жительство (ВНЖ) в обмен на их инвестиции в экономику государств.

Женишек добавил, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России должен был стать одной из первых санкций по отношению к Москве. Идею поддерживали многие члены обеих палат чешского парламента.

Процент отказов россиянам в шенгене

В ряде диппредставительств и консульских учреждений Европы оценили процент отказов россиянам в шенгене. Так, в популярных европейских странах, в том числе в Греции и Германии, число отказов в выдаче шенгенских виз гражданам РФ с начала текущего года не увеличилось

Процент отказов не увеличивается. Новых причин для отказа нет. Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС Представитель посольства Греции

В посольстве Германии сообщили, что после снятия 11 июня ковидных ограничений на въезд в республику процент отказов в одобрении виз несколько снизился. В ведомстве подчеркнули, что срок ожидания в очереди на подачу заявления зависит от региона, в котором расположен визовый центр, и составляет от двух недель до двух месяцев.

Отмечается, что рост числа отказов гражданам России в выдаче въездных документов сейчас наблюдается в Финляндии. Заявления на получение визы обычно обрабатываются в течение десяти дней после подачи заявления.

В Италии также сообщили о росте доли отказов. Так, в период с января по март 2022 года не было одобрено 4,6 процента заявлений, с апреля по июнь — 8,4 процента.

Также известно, что власти Польши стали реже выдавать россиянам шенгенские визы на фоне ситуации на Украине. Число одобряемых въездных документов консульскими учреждениями республики сократилось с конца февраля более чем в три раза. С 24 февраля по 9 августа гражданам России было выдано 4513 виз, среди которых 659 гуманитарных, 813 рабочих, 14 туристических и одна студенческая.

Для сравнения: за прошлый год соотечественникам было выдано 31,3 тысячи разрешений на въезд. Среди них — 17,3 тысячи рабочих виз, около тысячи — учебных, и 95 — туристических.

Реакция России

Заместитель директора департамента и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва отреагирует на решение Финляндии и ряда стран ЕС по визам для россиян.

Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах ЕС, инициированной прибалтийскими странами Иван Нечаев Заместитель директора департамента и печати МИД России

Нечаев назвал решение Евросоюза политически мотивированной дискриминацией российских граждан по признаку национального происхождения. «Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны», — заявил он.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что россияне вполне могут прожить без «привилегий» и «дарованных ярлыков» на посещение сопредельных территорий.

Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории Сергей Рябков Заместитель главы МИД России

При этом постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва надеется, что здравый смысл в странах Европейского союза не позволит реализоваться идее о невыдаче шенгенских виз гражданам РФ.

По его словам, в противном случае международное сообщество будет наблюдать самоизоляцию ЕС от остального мира.