МИД оценил способность россиян прожить без «привилегий» на посещение ряда стран

Рябков: россияне обойдутся без «привилегий» на посещение сопредельных территорий

Россияне вполне могут прожить без «привилегий» и «дарованных ярлыков» на посещение сопредельных территорий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы РФ в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории», — оценил он такую перспективу в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

18 августа Эстония ввела ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в Эстонии шенгенской визой. Ходатайствовать о визе могут только россияне, приезжающие, чтобы посетить близкого родственника гражданина страны, дипломаты и члены их семей, работники международной торговли.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его инициативу поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что посещение Европы является привилегией, а не правом человека.