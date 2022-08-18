Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян с 18 августа

С 18 августа Эстония введет ограничение на выдачу виз гражданам России и въезд на территорию государства с уже выданной в Эстонии шенгенской визой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прибалтийской страны.

В ведомстве отметили, что если россиянин, получивший шенгенскую визу с целью туризма, предпринимательства или спорта, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, он уже не сможет въехать в Эстонию.

Подача заявлений на получение эстонской визы также ограничена. Ходатайствовать о визе могут только те россияне, которые приезжают в Эстонию, чтобы посетить близкого родственника гражданина страны, дипломаты и члены их семей, работники международной торговли.

Ранее власти Эстонии приостановили пропуск фур на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, граничащей с Россией. Временные ограничения будут действовать 2,5-3 месяца в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Отмечается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять из Нарвы в Лухамаа и Койдула.