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Эстония приостановила пропуск фур на границе с Россией

ERR: Эстония приостановила на 3 месяца пропуск фур через КПП в Нарве, граничащей с Россией

Фото: Shutterstock

Власти Эстонии приостановили пропуск фур на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, граничащей с Россией. Об этом сообщает портал ERR.

Временные ограничения будут действовать 2,5-3 месяца в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Отмечается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять из Нарвы в Лухамаа и Койдула.

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Алевтина Запольская
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