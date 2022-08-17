Эстония приостановила пропуск фур на границе с Россией

ERR: Эстония приостановила на 3 месяца пропуск фур через КПП в Нарве, граничащей с Россией

Власти Эстонии приостановили пропуск фур на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, граничащей с Россией. Об этом сообщает портал ERR.

Временные ограничения будут действовать 2,5-3 месяца в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и реконструкцией улицы Тулевику. Отмечается, что крупногабаритный транспорт будут перенаправлять из Нарвы в Лухамаа и Койдула.