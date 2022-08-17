В Эстонии задержали препятствовавших демонтажу танка активистов

В Нарве задержали девять активистов, препятствовавших демонтажу танка-памятника Т-34

Полиция задержала в Нарве девять человек, которые препятствовали процессу демонтажа и переноса монументального танка Т-34. Несмотря на это, операцию по сносу можно считать выполненной, заявил директор Департамента полиции Эльмар Вахер порталу государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

«В ходе этой операции было задержано девять человек. Из них семь — сознательный выбор властей. На основе правоохранительного законодательства в отделение полиции были доставлены люди, которые могли быть опасными в ходе операции. Необходимо было воспрепятствовать их обычной деятельности: подстрекательствам, призывам собираться у танка, иногда — нарушению закона», — объяснил Вахер задержания активистов.

Также он добавил, что танк по итогу был перемещен в военный музей в Виймси, а операцию по демонтажу памятника можно считать успешно выполненной.

Ранее 16 августа стало известно, что правительство Эстонии приняло решение о переносе советских памятников в Нарве. В свою очередь, мэр города Нарвы Катри Райк не поддержала решение эстонского правительства в вопросе демонтажа советского памятника-танка и призвала членов правительства остановиться.