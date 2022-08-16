В Эстонии начали переносить танк-памятник Т-34 в музей

В Нарве начали переносить танк-памятник Т-34 в Эстонский военный музей

В Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей. О принятии соответствующего решения сообщили в правительстве Эстонии, передает ERR.

Отмечается, что утром во вторник, 16 августа, к мемориалу советским воинам-освободителям города от немецких войск прибыли несколько машин полиции и спецслужб. Дежуривших возле памятника активистов попросили покинуть место. Правоохранители также ограничили доступ к территории вокруг мемориала и перекрыли дорогу к нему.

Ранее сообщалось, что городское собрание Нарвы намерено демонтировать танк-памятник Т-34 и перенести его в «безопасное место». Местный депутат Денис Ларченко также уточнил, что при городском собрании планируют учредить отдельную комиссию, которая будет «определять судьбу других советских памятников на территории города».