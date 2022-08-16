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Мэр эстонского города выступила против демонтажа советского памятника-танка

Мэр Нарвы Райк призвала власти Эстонии остановиться в вопросе демонтажа памятника-танка

Фото: Хасан Ингин / РИА Новости

Мэр города Нарвы Катри Райк не поддержала решение эстонского правительства в вопросе демонтажа советского памятника-танка и призвала членов правительства остановиться. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

«Я попросила бы правительство остановиться и понять, что этот танк находится на нашей территории. Это наше имущество, и мы должны принимать решение», — отреагировала Райк на заявление главы МВД Лаури Ляэнеметса о том, что нарвские власти бездействуют, и правительству придется вмешаться.

Кроме того, мэр подчеркнула, что правительство не должно вмешиваться в решения на муниципальном уровне.

Утром 16 августа стало известно, что правительство Эстонии приняло решение о переносе советских памятников в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Началась подготовка по сносу монументального танка Т-34.

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Татьяна Антоненко
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