Эстония поддержала требование Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Премьер Эстонии Каллас отказалась считать посещение ЕС россиянами правом человека

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского запретить российским туристам въезд в Европу. Об этом она написала в Twitter.

Каллас напомнила, что авиасообщение из России в Европу закрыто, однако у россиян с визой еще есть способ попасть в еврозону через ближайших сухопутных соседей — Финляндию, Эстонию и Латвию. Она призвала полностью прекратить туризм из России.

«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила эстонский премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. «Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», — заявил украинский лидер.

Помимо Каллас, данную ограничительную меру поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. До этого крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам.