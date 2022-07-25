В Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам

Крупнейшие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам

Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, сообщает газета Helsingin Sanomat. Ранее финский МИД заявил, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристы» считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.

Парламентская группа Коалиционной партии 25 июля объявила, что предложит финскому правительству прекратить выдачу туристических виз россиянам.

«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», — говорится в сообщении зампреда парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра.

Ранее российские туристы рассказали о трудностях при пересечении границы с Финляндией. Туристы, выезжающие в страну по сухопутной границе, пожаловались на слишком строгий досмотр багажа и новые ограничения. Кроме того, пограничные службы заставляют утилизировать продукты питания и напитки.