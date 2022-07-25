В Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам
Крупнейшие парламентские партии Финляндии поддерживают идею приостановки выдачи туристических виз россиянам, сообщает газета Helsingin Sanomat. Ранее финский МИД заявил, что никаких изменений в визовой политике не планируется.
Представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и «Центристы» считают, что Финляндии следует запретить выдачу туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.
Парламентская группа Коалиционной партии 25 июля объявила, что предложит финскому правительству прекратить выдачу туристических виз россиянам.
«Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель», — говорится в сообщении зампреда парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра.
Ранее российские туристы рассказали о трудностях при пересечении границы с Финляндией. Туристы, выезжающие в страну по сухопутной границе, пожаловались на слишком строгий досмотр багажа и новые ограничения. Кроме того, пограничные службы заставляют утилизировать продукты питания и напитки.