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Отдохнувшие в Финляндии россияне рассказали о трудностях при пересечении границы

Российские туристы пожаловались на строгий досмотр при пересечении границы с Финляндией

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Российские туристы, выезжающие в Финляндию по сухопутной границе, пожаловались на слишком строгий досмотр багажа и новые ограничения из-за введения санкций. Об этом пишет MK.RU.

Так, некоторые путешественники отмечают проблемы с вывозом наличных денег. По словам жительницы Санкт-Петербурга Вероники, выехать из России можно с «совсем незначительной суммой» — по 50-100 евро на день отдыха.

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Также многие испытывают трудности из-за запрета вывозить из Евросоюза товары дороже 300 евро. «Нельзя приобретать телефоны, практически любую технику, гаджеты, бинокли, дроны… Все это считается отныне "предметами роскоши"», — рассказала собеседница издания.

Кроме того, россияне не могут ввозить в Финляндию продукты питания и напитки — пограничные службы заставляют выкидывать еду на границе.

Ранее в июле стало известно, что туроператоры готовятся к запуску пакетных туров в Финляндию с возможностью оплаты в рублях. Например, компания PAC Group предлагает путевки на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

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Мария Гейн
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