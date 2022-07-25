Россиянам предложили оплатить отдых в Финляндии в рублях

АТОР: туроператор PAC Group предлагает туры в Финляндию на базе автобусной перевозки

Туристические компании готовятся к запуску пакетных туров в Финляндию к предстоящему зимнему сезону с возможностью оплаты в рублях. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператор PAC Group предлагает путевки на базе автобусной перевозки из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Из столицы Финляндии любители горнолыжного отдыха могут отправиться на курорты Рованиеми, Леви и Вуокатти. Также путешественникам будут доступны туры в отельный комплекс Holiday Club Saimaa.

Помимо этого, для туристов планируют запустить туры в популярные европейские страны с транзитом в Финляндии или странах Прибалтики: Латвии и Эстонии.

Ранее, 1 июля, Финляндия сняла все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. При пересечении границы все путешественники из третьих стран освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус. Россиянам для въезда необходима только шенгенская виза.