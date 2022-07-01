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Финляндия сняла все ограничения на въезд россиян

Финляндия снимает все коронавирусные ограничения на пересечение границы с 1 июля

Фото: Lehtikuva / Onni Ojala / Reuters

Финляндия с пятницы, 1 июля, снимает все коронавирусные ограничения на въезд в страну для всех туристов, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Так, при пересечении границы все путешественники из третьих стран освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус. Для въезда в страну им понадобится только действующая виза.

Власти Финляндии рассчитывают, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран — отдельно отмечается восточная граница государства с Россией. «На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз», — говорится в сообщении.

С 1 июля Финляндия также возобновляет круглосуточную работу трех крупнейших пунктов пропуска (КПП) на границе с Россией, речь идет о переходах Иматра, Валимаа и Нуйямаа.

Ранее Финляндия объявила о снятии ограничений на прием заявлений на визу от россиян.

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Дарья Рыбак
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