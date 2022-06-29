Финляндия упростит россиянам въезд в страну

Финляндия возобновит круглосуточную работу трех крупнейших КПП на границе с Россией

Финляндия возобновляет с 1 июля круглосуточную работу трех крупнейших пунктов пропуска (КПП) на границе с Россией. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Департамент пограничной службы европейской страны.

Так, вновь переходят на круглосуточный режим работы переходы Иматра, Валимаа, Нуйямаа. «1 июля закончатся ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии», — объяснили упрощение прохождения границы в финской погранслужбе.

Для въезда в скандинавскую страну россиянам потребуется только виза — Финляндия отменила обязательное требование сертификатов вакцинации или результатов ПЦР-тестов с 30 июня.

Ранее Финляндия объявила о снятии ограничений на прием заявлений на визу от россиян с 1 июля.