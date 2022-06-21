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Финляндия снимет ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Финляндия с 1 июля снимет ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Финляндия снимает ограничения на прием заявлений на визу от россиян с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в посольстве Финляндии в России.

В диппредставительстве пояснили, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, отменяются и теперь путешественникам не требуется сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста.

Отмечается также, что тесты на коронавирус не будут проводить на пунктах пересечения границы.

Ранее стало известно, что власти Финляндии с 30 июня открывают границу для российских туристов. В стране уточнили, что в настоящее время нет медицинских оснований для ограничений на границах. В МВД республики подчеркнули, что такие меры могут привести к увеличению трафика из третьих стран.

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Ксения Жарова
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