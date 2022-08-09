Президент Украины Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его слова приводит The Washington Post.

Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский считает, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он.

Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России.

Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него Владимир Зеленский президент Украины

Политик назвал уже введенные антироссийские санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.

Финские ограничения

25 июля стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине. При этом ранее финский МИД заявил, что никаких изменений в визовой политике не планируется.

Сложившаяся ситуация дает возможность обойти санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию. Это ослабляет эффект санкций и размывает их цель Юкка Копра зампред парламентской группы Коалиционной партии Финляндии

После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз. По словам главы консульского отдела МИД Юсси Таннера. сейчас отклоняется каждая восьмая заявка, если основным пунктом назначения является «не Финляндия, а другая страна Шенгенской зоны».

Кроме того, сообщалось, что Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Как заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер, Хельсинки намерены отказывать в предоставлении новых виз тем туристам, которые ранее использовали страну в качестве транзита в другие государства ЕС.

Мы будем вмешиваться, если по финским шенгенским визам начнут ездить куда-то еще Юсси Таннер глава консульской службы МИД Финляндии

Однако действующие визы граждан России МИД Финляндии аннулировать отказался. Таннер указал, что прекращение действующих виз «неоднозначно с правовой точки зрения».

Прибалтийские запреты

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал вовсе запретить выдачу россиянам виз в страны Европейского союза (ЕС), а также аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать.

В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений Урмас Рейнсалу глава МИД Эстонии

Он также отметил, что в республике следует обратиться к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине.

В свою очередь, Латвия разрешила выдавать визы россиянам только в случае похорон близких родственников. В других случаях выдача виз приостановлена.

Кроме того, в апреле сейм Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Это предложение поддержал президент страны Эгилс Левитс. По мнению латвийского лидера, в сложившейся ситуации невозможно иметь нейтральную позицию.

Закроют ли въезд?

В Евросоюзе при этом открестились от решения не выдавать россиянам визы. В постоянном представительстве ЕС в Москве заверили, что решений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, на уровне Евросоюза не принималось.

Оформить шенгенскую визу гражданам России сейчас проще всего в визовых центрах Болгарии, Венгрии и Греции, рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталья Осипова. По ее словам, выдача шенгена происходит в прежнем режиме.

Ограничение на выдачу туристических виз в Чехию, Литву и Эстонию, по ее словам, почти никак не отразилось на жителях России, ранее спрос на эти направления и так был невелик.