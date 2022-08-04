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В Эстонии предложили запретить россиянам выдачу виз в ЕС

Bloomberg: глава МИД Эстонии Рейнсалу предложил запретить россиянам выдачу виз в ЕС
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Johanna Geron / Reuters

Россиянам следует запретить выдачу виз в страны Европейского союза (ЕС). С таким предложением выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Bloomberg.

Глава ведомства призвал к общеевропейскому запрету на въездные визы для российских граждан. «Мы должны повысить цену российской агрессии посредством дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России», — заявил он.

По его словам, эту меру необходимо добавить в следующий пакет антироссийских санкций.

Ранее глава эстонского МИД также предложил аннулировать выданные ранее эстонские визы, которые еще продолжают действовать. «В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге и тогда представлю план общеевропейских ограничений», — сказал глава дипведомства.

Также сообщалось, что власти Эстонии прекратили выдачу гражданам России виз с целью обучения, а также временного вида на жительство.

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Анастасия Заикина
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