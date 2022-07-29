Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу

ERR: глава МИД Эстонии Рейнсалу предложила закрыть россиянам въезд в Европу

Россиянам нужно закрыть въезд в Европу в качестве базового правила, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Его слова приводит портал ERR.

По его словам, Эстония разработает и внесет соответствующее предложение. Он объяснил инициативу тем, что даже после прекращения выдачи виз со стороны Эстонии российские граждане продолжают пребывать в страну по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны.

«В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге, и тогда представлю план общеевропейских ограничений», — сказал глава дипведомства.

Он также отметил, что в республике следует обратиться к принятому в Латвии правилу, согласно которому при пересечении границы россиян нужно спрашивать, поддерживают ли они специальную военную операцию России на Украине. «Этот принцип можно было бы распространить и на получение гражданства Эстонии в порядке натурализации», — заявил Рейнсалу.