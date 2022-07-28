Эстония прекратила выдавать россиянам учебные визы и временный вид на жительство

Власти Эстонии прекратили выдачу россиянам учебных виз и временного вида на жительство

Власти Эстонии прекратили выдачу гражданам России виз с целью обучения, а также временного вида на жительство. Соответствующее решение приняло правительство республики, передает «Интерфакс».

Кроме того, согласно постановлению, граждане России и Белоруссии смогут трудоустроиться в Эстонии только при наличие выданной республикой визы. Краткосрочное трудоустройство для россиян и белоруссов с визой, выданной другой страной-членом ЕС, больше не будет регистрироваться.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.