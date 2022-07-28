В Финляндии придумали шесть способов не пускать россиян в Европу

МИД Финляндии предложил шесть способов ограничить российский туризм в ЕС

В финском МИД придумали шесть способов ограничения российского туризма в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Соответствующее заявление сделал глава консульского отдела МИД Юсси Таннер на фоне обсуждения уместности присутствия российских туристов в Европе из-за проведения военных действий на Украине.

Во-первых, в Финляндии предложили полностью прекратить выдачу виз гражданам России, что запрещено законодательством Шенгенского пространства. Второй способ не пускать россиян на территорию ЕС — ограничить число принимаемых заявлений на получение визы. При этом отмечается, что эта мера малоэффективна, так как россиянам уже оформлено около 100 тысяч многократных виз на несколько лет.

Третий вариант — разрешить въезд только по веским причинам. К ним относятся лечение, похороны родственников, воссоединение с семьей и другие схожие обстоятельства.

Также в МИД выступили с предложением аннулировать все ранее выданные россиянам визы или запретить все пассажирские перевозки между странами. В заключение Таннер заявил о необходимости принять общее решение об ограничении туризма на уровне всего Евросоюза.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.