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Финляндия захотела ограничить россиянам транзитный туризм в Европу

Yle: в Хельсинки захотели ограничить транзитный туризм россиян в другие страны ЕС
СюжетВизы в Европу:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер, передает Yle.

По его словам, из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС некоторые россияне стали использовать соседнюю европейскую страну для того, чтобы попасть на средиземноморские курорты.

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Отмечается, что в Хельсинки захотели в качестве ответной меры отказывать в предоставлении новых виз тем туристам, которые ранее использовали страну в качестве транзита в другие государства Евросоюза (ЕС). Помимо этого, сокращается количество выдаваемых виз и ограничивается возможность записи на подачу документов.

«Мы будем вмешиваться, если по финским шенгенским визам начнут ездить куда-то еще», — отметил Таннер. При этом он добавил, что МИД не планирует менять действующий порядок выдачи виз до тех пор, пока правительство не озвучило свою позицию.

Сообщается, что вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.

Ранее в Финляндии крупнейшие партии страны выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. 1 июля страна сняла ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. С этого же дня Финляндия стала принимать заявления на получение виз от россиян.

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Ксения Жарова
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