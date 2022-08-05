Латвия назвала условия для выдачи виз россиянам

Посольство Латвии разрешило выдавать визы россиянам только в случае похорон родственников

Посольство Латвии в России назвало условия для выдачи виз россиянам. Об этом говорится на странице посольства в Twitter.

В сообщении диппредставительства сказано, что прием заявлений на получения виз приостановлен на неопределенный срок. Тем не менее отмечается, что посольство разрешило выдавать визы россиянам только в случае похорон близких родственников.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают специальную военную операцию России на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. По его словам, в сложившейся ситуации нельзя занимать нейтральную позицию.

В апреле сейм Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России. Данные о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении не будет приостанавливать его действия.