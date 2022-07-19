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Президент Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку спецоперации

Президент Латвии Левитс поддержал лишение гражданства россиян за поддержку спецоперации

Фото: Jakub Porzycki / Getty Images

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что живущие в стране россияне с двойным гражданством, которые поддерживают спецоперацию на Украине, могут быть лишены латвийского паспорта. Свое одобрение данной меры он высказал в интервью RTVI.

По мнению латвийского лидера, в сложившейся ситуации невозможно иметь нейтральную позицию, так как, если у человека нет четко сформированного мнения, «значит, он не понял суть дела».

«И между латвийскими русскими есть часть, которая явно проукраинская, и есть еще те, кто еще не поняли, что происходит, и постепенно движутся в этом направлении, в нужном направлении. Одна часть — которая меньшинство — которая поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», — подчеркнул президент.

Людей «вне спектра демократии» могут включить в список на лишение латвийского гражданства, заявил Левитс, добавив, что решение затронет жителей с двойным гражданством, так как его «можно отобрать».

В апреле сейм Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Данные о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении не будет приостанавливать его действия.

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Варвара Кошечкина
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