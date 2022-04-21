В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что парламент Латвии принял во втором и окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, которые позволяют лишать его лиц, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине.

В пресс-службе Сейма отметили, что данные о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении не будет приостанавливать его действия.

В конце февраля Сейм Латвии принял поправки в законопроект о национальной обороне, которые разрешают гражданам воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) или международном легионе территориальной обороны. Отмечается, что до этого законодательство прибалтийской республики запрещало службу в вооруженных силах, разведке, судебных службах или полиции иностранных государств и организаций за исключением Европейского союза (ЕС), НАТО и ряда других международных структур.