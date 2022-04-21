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В Латвии разрешили лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине

Фото: Shutterstock

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что парламент Латвии принял во втором и окончательном чтении поправки к закону о гражданстве, которые позволяют лишать его лиц, поддерживающих российскую спецоперацию на Украине.

В пресс-службе Сейма отметили, что данные о поддержке спецоперации тем или иным человеком будут предоставляться органами госбезопасности, а оспаривание решения о лишении не будет приостанавливать его действия.

В конце февраля Сейм Латвии принял поправки в законопроект о национальной обороне, которые разрешают гражданам воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) или международном легионе территориальной обороны. Отмечается, что до этого законодательство прибалтийской республики запрещало службу в вооруженных силах, разведке, судебных службах или полиции иностранных государств и организаций за исключением Европейского союза (ЕС), НАТО и ряда других международных структур.

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Алевтина Запольская
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