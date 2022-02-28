Латвия разрешила своим гражданам воевать за Украину

Сейм Латвии принял поправки в законопроект о национальной обороне, разрешающие гражданам воевать в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) или международном легионе территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Желающим отправиться добровольцем на Украину придется зарегистрироваться в подразделении резерва национальных вооруженных сил. После этого, согласно тексту поправок, они смогут отправиться в страну немедленно.

Отмечается, что ранее законодательство Латвии запрещало гражданам служить в вооруженных силах, разведке, судебных службах или полиции иностранных государств и организаций. Исключения были сделаны для ЕС, НАТО и немногих других международных структур.

Ранее Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла из Москвы. Депутат Сейма республики Рихардс Колс заявил, что из-за проведения российской операции в Донбассе санкции необходимо ввести в отношении всех граждан «страны-агрессора».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.