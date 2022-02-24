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Латвия прекратила выдавать визы россиянам

Латвия прекратила выдачу виз российским гражданам

Фото: Janis Laizans / Reuters

Латвия отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По словам Ринкевичса, он принял данное решение исходя из обострения ситуации на Украине. Так, выдача латвийских виз для всех граждан России будет приостановлена, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

24 февраля Чехия прекратила выдачу виз гражданам России и приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также республика закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно.

Ранее в феврале с инициативой введения санкций в отношении всех граждан России выступил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс. В частности, политик предложил прекратить выдачу россиянам туристических виз ЕС.

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Дарья Рыбак
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