Латвия прекратила выдавать визы россиянам

Латвия отозвала своего посла из России и прекратила выдачу виз российским гражданам. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По словам Ринкевичса, он принял данное решение исходя из обострения ситуации на Украине. Так, выдача латвийских виз для всех граждан России будет приостановлена, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

24 февраля Чехия прекратила выдачу виз гражданам России и приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также республика закрыла российские генконсульства в Карловых Варах и Брно.

Ранее в феврале с инициативой введения санкций в отношении всех граждан России выступил глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс. В частности, политик предложил прекратить выдачу россиянам туристических виз ЕС.