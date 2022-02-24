Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Чехия прекратила выдачу виз гражданам России и приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петра Фиала.

Кроме того, Чехия закрывает российские генконсульства в Карловых Варах и Брно. Премьер-министр республики уточнил, что исключения для приема заявлений будут сделаны только по гуманитарным соображениям.

Ранее, 24 февраля, власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. «Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию», — заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.