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Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Чехия прекратила выдачу виз россиянам и приостановила работу генконсульств в двух городах

Фото: Shutterstock

Чехия прекратила выдачу виз гражданам России и приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петра Фиала.

Кроме того, Чехия закрывает российские генконсульства в Карловых Варах и Брно. Премьер-министр республики уточнил, что исключения для приема заявлений будут сделаны только по гуманитарным соображениям.

Ранее, 24 февраля, власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. «Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию», — заявил госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

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Мария Гейн
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