Названы самые популярные у иностранных туристов города России

В мае-июне иностранцы чаще всего бронировали жилье в Москве

Аналитики «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» назвали самые популярные у иностранных туристов города России. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В мае-июне 2026 года зарубежные гости чаще всего бронировали жилье в Москве и Московской области (16 процентов), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11 процентов), а также Краснодарском крае (10 процентов). В число востребованных у иностранцев российских направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Калининградская область и Ставропольский край.

Кроме того, заметную динамику показали регионы Золотого кольца. Так, число бронирований иностранными пользователями в Нижегородской области выросло на 53 процента, в Ярославской области — на 15 процентов, а во Владимирской области — на 5 процентов.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России раскрыли стоимость отдыха в нашей стране для иностранцев. Цена за групповые туры начинается от тысячи долларов.