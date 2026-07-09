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18:39, 9 июля 2026Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов города России

В мае-июне иностранцы чаще всего бронировали жилье в Москве
Алина Черненко

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Аналитики «Яндекс Путешествия» и «Академ-Онлайн» назвали самые популярные у иностранных туристов города России. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В мае-июне 2026 года зарубежные гости чаще всего бронировали жилье в Москве и Московской области (16 процентов), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (11 процентов), а также Краснодарском крае (10 процентов). В число востребованных у иностранцев российских направлений также вошли Ростовская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Калининградская область и Ставропольский край.

Кроме того, заметную динамику показали регионы Золотого кольца. Так, число бронирований иностранными пользователями в Нижегородской области выросло на 53 процента, в Ярославской области — на 15 процентов, а во Владимирской области — на 5 процентов.

Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России раскрыли стоимость отдыха в нашей стране для иностранцев. Цена за групповые туры начинается от тысячи долларов.

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