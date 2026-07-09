Покинувший рынок России бренд зафиксировал антирекорд продаж машин

Bloomberg: Продажи немецкого Porsche упали впервые за шесть лет

Продажи немецкого производителя спортивных машин Porsche AG в первом полугодии 2026 года упали на 16 процентов. Основной удар пришелся со стороны основных рынков: в Северной Америке спрос снизился на 13 процентов, а в Китае — сразу на 32 процента, пишет Bloomberg.

Совокупный объем реализованных автомобилей с января по июнь составил 122 306 единиц, что является наихудшим результатом производителя с 2020 года.

В компании назвали три главные причины столь резкого снижения реализации. Во-первых, завершился выпуск бензиновой модели 718. Во-вторых, сказался эффект высокой базы: годом ранее наблюдался ажиотажный интерес к электрокроссоверу Macan. В-третьих, в США перестали действовать налоговые послабления для владельцев гибридов и электромобилей. Дополнительной проблемой стали импортные пошлины, введенные президентом Трампом, поскольку собственных заводов на стратегически важном американском рынке у Porsche нет.

Но наибольший урон принесла ситуация в Китае. Кризис местного рынка недвижимости и агрессивная позиция автопроизводителей выдавливают с рынка премиальные марки, включая Mercedes-Benz Group AG и BMW AG. Чтобы снизить риски, Porsche сокращает дилерскую сеть в КНР и разрабатывает программное обеспечение, ориентированное на вкусы китайских клиентов. По прогнозам компании, падение продаж на китайском рынке продлится весь 2026 год, что станет пятым подряд годом снижения.

Ранее стало известно, что только BYD, Xiaomi и Leapmotor сейчас являются прибыльными производителями электромобилей в КНР. К 2030 году большинство более слабых компаний либо обанкротятся, либо будут поглощены крупными игроками.