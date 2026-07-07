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18:12, 7 июля 2026Авто

В Китае оказалось только три прибыльных производителя электрокаров

BYD, Xiaomi и Leapmotor оказались единственными прибыльными электробрендами Китая
Марина Аверкина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В настоящее время только BYD, Xiaomi и Leapmotor являются прибыльными производителями электромобилей. К 2030 году не более четырех других компаний смогут достичь точки безубыточности. Большинство более слабых производителей либо обанкротятся, либо будут поглощены крупными игроками, пишет Carscoops.

Сложности с доходностью заставляют автоконцерны активнее осваивать иностранные рынки. При этом внутренний спрос на машины с электроприводом снижается. Согласно предварительным подсчетам Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июне по всей стране реализовали 1,04 миллиона электромобилей и подключаемых гибридов, что на семь процентов ниже, чем за тот же месяц годом ранее. Падение за первую половину года еще заметнее: реализация сократилась на 13 процентов, до 4,73 миллиона единиц.

Интерес покупателей сдерживают нестабильная экономическая ситуация, ожидание дальнейшего удешевления машин и постепенное сворачивание государственной поддержки. В начале 2026 года Пекин пересмотрел систему субсидирования и начал поэтапную отмену налоговых послаблений для производителей электротранспорта. С 1 января 2027 года перестанут действовать ежегодные транспортные налоговые льготы для любого электротранспорта.

На фоне падающего внутреннего рынка экспорт становится главным двигателем роста для китайского автопрома. По прогнозам аналитиков, к концу 2026 года китайские бренды могут поставить за рубеж около 10 миллионов автомобилей, что на 41 процент больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что на российском рынке не наблюдается роста продаж новых электромобилей: автосалоны испытывают острую нехватку таких машин. Прежде всего, это касается бестселлера этого года — отечественного Evolute i-Joy.

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