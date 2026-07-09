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18:48, 9 июля 2026Россия

В Госдуме обвинили Молдавию в фальсификации истории с баннером о репрессиях

Депутат Белик: Молдавия цинично манипулирует историей, используя фото евреев из Освенцима
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что власти Молдавии сознательно фальсифицируют советскую историю, разместив баннер «дня памяти жертв сталинизма» с фотографией русинских евреев, доставленных нацистами в Освенцим в 1944 году. Об это депутат заявил в беседе с RT.

Стремление властей Молдовы фальсифицировать советскую историю находит отражение в подобных провокациях. Случившееся едва ли можно списать на некомпетентность при подготовке публичных материалов — это выглядит как осознанный шаг. Молдова последовательно реализует антироссийский политический курс

Дмитрий Беликчлен комитета Госдумы по международным делам

Он подчеркнул, что вопрос интерпретации прошлого и его влияния на современные межгосударственные отношения стоит сегодня предельно остро. Депутат отметил, что использование фотографий нацистских военных преступлений под видом «свидетельств советских депортаций» представляет собой циничную манипуляцию историей ради достижения политических целей.

По его словам, история призвана служить уроком для будущего, а не превращаться в инструмент разжигания ненависти и вражды между народами. Ранее в молдавском Минобороны пояснили, что баннер был частью выставки, посвященной памяти жертв политических репрессий, однако после критики в соцсетях его оперативно демонтировали.

В 2024 году Молдавский комитет «Победа» рассказал об истерии вокруг запрета георгиевской ленты. По полученной информации, в некоторых городах молдавская полиция закрывала или демонтировала георгиевскую ленту на памятниках и угрожала запретить шествие «Бессмертного полка».

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