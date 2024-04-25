Комитет «Победа»: Молдавия раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты

Полиция Молдавии раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты и проведения акции «Бессмертный полк» в некоторых населенных пунктах. Об этом рассказал глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович, передает РИА Новости.

«В связи с началом очередной волны раздувания истерии относительно Георгиевской/гвардейской ленты и угрозами генерального инспектора полиции в преддверии Дня Победы на будущей неделе в очередной раз выйду с разъяснениями относительно законодательства и права граждан на свободу самовыражения», — заявил Петрович.

Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов получают зарплату из средств налогоплательщиков — детей, внуков и правнуков солдат и офицеров Красной армии.

По его словам, от мэра одного из населенных пунктов сотрудники полиции потребовали закрасить георгиевскую ленту на памятнике советским воинам, а в районе города Вулканешты полиция приказала отрезать рамку в виде георгиевской ленты с портретов ветеранов Великой Отечественной войны, пригрозив запретить шествие «Бессмертного полка».

В мае прошлого года пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ назвал запрет на ношение георгиевских лент в стране проявлением демократии. На прошлое 9 Мая молдавская полиция зафиксировала 180 случаев ношения черно-желтой георгиевской ленты и других российских символов. В 16 случаях правило нарушили официальные лица: девять депутатов парламента Молдавии и пять должностных лиц из Гагаузии.