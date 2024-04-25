Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 25 апреля 2024Бывший СССР

Молдавский комитет «Победа» рассказал об истерии вокруг георгиевской ленты

Комитет «Победа»: Молдавия раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Полиция Молдавии раздувает истерию вокруг запрета георгиевской ленты и проведения акции «Бессмертный полк» в некоторых населенных пунктах. Об этом рассказал глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович, передает РИА Новости.

«В связи с началом очередной волны раздувания истерии относительно Георгиевской/гвардейской ленты и угрозами генерального инспектора полиции в преддверии Дня Победы на будущей неделе в очередной раз выйду с разъяснениями относительно законодательства и права граждан на свободу самовыражения», — заявил Петрович.

Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов получают зарплату из средств налогоплательщиков — детей, внуков и правнуков солдат и офицеров Красной армии.

По его словам, от мэра одного из населенных пунктов сотрудники полиции потребовали закрасить георгиевскую ленту на памятнике советским воинам, а в районе города Вулканешты полиция приказала отрезать рамку в виде георгиевской ленты с портретов ветеранов Великой Отечественной войны, пригрозив запретить шествие «Бессмертного полка».

В мае прошлого года пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ назвал запрет на ношение георгиевских лент в стране проявлением демократии. На прошлое 9 Мая молдавская полиция зафиксировала 180 случаев ношения черно-желтой георгиевской ленты и других российских символов. В 16 случаях правило нарушили официальные лица: девять депутатов парламента Молдавии и пять должностных лиц из Гагаузии.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

      Корабль Shenzhou-18 успешно выведен на околоземную орбиту

      Путин заявил о невозможности дозвониться до главы «Магнитки» после победы в КХЛ

      Следователи начали допросы подчиненных замглавы Минобороны России по взяткам

      Раскрыты новые подробности о задержанных за расправу российских военных

      Молдавский комитет «Победа» рассказал об истерии вокруг георгиевской ленты

      Россиянам объяснили традицию красить полстены в подъезде

      Путин выразил уверенность в снижении ставки ЦБ

      Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид

      В США решили наказать Иран за нападение на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше