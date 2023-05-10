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13:38, 10 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали запрет георгиевских лент проявлением демократии

Власти Молдавии назвали запрет георгиевских лент проявлением справедливой демократии

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ назвал проявлением демократии запрет на ношение георгиевских лент. Слова политика передает телеканал ТВ8.

«Вчера власти применили закон. Это очень четкий и недвусмысленный сигнал — закон един для всех и служители закона будут его исполнять. Это и есть справедливая демократия», — сказал представитель молдавских властей.

9 мая молдавская полиция зафиксировала 180 случаев ношения черно-желтой гергиевской ленты и других российских символов. В 16 случаях правило нарушили официальные лица: девять депутатов парламента Молдавии и пять должностных лиц из Гагаузии.

Председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко сообщил, что в Кишиневе полицейские выносили людей прямо из праздничной колонны. Эти действия политик объяснил тем, что «десятки тысяч людей вышли не на День Европы, а пошли к мемориалу воинской славы и к Вечному огню».

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Алевтина Запольская
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