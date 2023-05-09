В Молдавии сообщили о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты

Молдавский политик Клименко сообщил о задержаниях за ношение георгиевской ленты

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты в стране.

Политик отметил, что полицейские задерживали празднующих День Победы во время шествия в Кишиневе.

«Людей выносили прям из колонны. Мы отбивали, кого успевали. Но полицейские ходили в гражданке и набрасывались на людей. У нас из колонны одну женщину преклонного возраста прямо за руки за ноги вынесли. Пока люди отреагировали на это, они уже с ней убежали, к сожалению», — рассказал Клименко.

Собеседник «Ленты.ру» поделился, что точных данных о количестве задержанных на данный момент нет.

«Было две колонны: оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова и наша партия "Шор". Из нашей колонны были задержаны 17 человек. Попыток было намного больше, но люди отбивались», — сообщил он.

Тем не менее очень много людей было с георгиевскими лентами Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

Политический приговор власти

Также Клименко рассказал, что людей, вышедших почтить память предков, было много.

«То, что сегодня произошло, — это политический приговор нынешней молдавской власти. Потому что десятки тысяч людей вышли не на День Европы, а пошли к мемориалу воинской славы и к Вечному огню. Для Кишинева это огромная цифра. Тем самым люди дали понять, что власть живет своей жизнью, а народ — своей», — добавил политик.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что задержание за георгиевские ленты является абсолютно незаконным.

«Потому что есть постановление Конституционного суда, которое гласит о том, что можно применить санкции и арестовать гражданина, если он использует георгиевскую ленточку для пропаганды войны или агрессии», — объяснил Клименко.

А когда человек одевает ее в память о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, это не есть пропаганда войны или агрессии. Но полицейские ссылаются на указания, которые им дал начальник полиции Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

4 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф.