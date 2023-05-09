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16:40, 9 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии сообщили о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты

Молдавский политик Клименко сообщил о задержаниях за ношение георгиевской ленты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты в стране.

Политик отметил, что полицейские задерживали празднующих День Победы во время шествия в Кишиневе.

«Людей выносили прям из колонны. Мы отбивали, кого успевали. Но полицейские ходили в гражданке и набрасывались на людей. У нас из колонны одну женщину преклонного возраста прямо за руки за ноги вынесли. Пока люди отреагировали на это, они уже с ней убежали, к сожалению», — рассказал Клименко.

Собеседник «Ленты.ру» поделился, что точных данных о количестве задержанных на данный момент нет.

«Было две колонны: оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова и наша партия "Шор". Из нашей колонны были задержаны 17 человек. Попыток было намного больше, но люди отбивались», — сообщил он.

Тем не менее очень много людей было с георгиевскими лентами

Валерий Клименкопочетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

Политический приговор власти

Также Клименко рассказал, что людей, вышедших почтить память предков, было много.

«То, что сегодня произошло, — это политический приговор нынешней молдавской власти. Потому что десятки тысяч людей вышли не на День Европы, а пошли к мемориалу воинской славы и к Вечному огню. Для Кишинева это огромная цифра. Тем самым люди дали понять, что власть живет своей жизнью, а народ — своей», — добавил политик.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что задержание за георгиевские ленты является абсолютно незаконным.

«Потому что есть постановление Конституционного суда, которое гласит о том, что можно применить санкции и арестовать гражданина, если он использует георгиевскую ленточку для пропаганды войны или агрессии», — объяснил Клименко.

А когда человек одевает ее в память о воинах, погибших в Великую Отечественную войну, это не есть пропаганда войны или агрессии. Но полицейские ссылаются на указания, которые им дал начальник полиции

Валерий Клименкопочетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»
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Ранее стало известно, что в Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

4 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф.

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Варвара Кошечкина
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