В Молдавии участницу «Бессмертного полка» пытались лишить георгиевской ленты

РВ: в Молдавии полиция заставила участницу «Бессмертного полка» снять георгиевскую ленту

В Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Снятое очевидцами видео приводит Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, что двое полицейских просят женщину, которой, по ее словам, 66 лет, снять георгиевскую ленту с рамки, в которую она вложила фотографии родственников. Та в ответ просит показать закон, по которому она обязана это делать.

Полицейские отвели женщину в сторону, уговаривая снять ленточку. Чем завершился инцидент, неизвестно.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф. Полиция страны разъясняла, что ношение георгиевской ленты на День Победы будет штрафоваться в том случае, если она не является частью воинской награды.