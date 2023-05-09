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12:30, 9 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии участницу «Бессмертного полка» пытались лишить георгиевской ленты

РВ: в Молдавии полиция заставила участницу «Бессмертного полка» снять георгиевскую ленту

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

В Молдавии во время акции «Бессмертный полк» участницу пытались заставить снять георгиевскую ленту с фотографии ее родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Снятое очевидцами видео приводит Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, что двое полицейских просят женщину, которой, по ее словам, 66 лет, снять георгиевскую ленту с рамки, в которую она вложила фотографии родственников. Та в ответ просит показать закон, по которому она обязана это делать.

Полицейские отвели женщину в сторону, уговаривая снять ленточку. Чем завершился инцидент, неизвестно.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф. Полиция страны разъясняла, что ношение георгиевской ленты на День Победы будет штрафоваться в том случае, если она не является частью воинской награды.

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Антон Похиляк
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