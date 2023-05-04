Полиция Молдавии уточнила запрещенные на День Победы символы

В Молдавии будут штрафовать за георгиевские ленты, если она не является частью медали

Ношение георгиевской ленты на День Победы в Молдавии будет штрафоваться в том случае, если она не является частью воинской награды. Об этом, уточняя рекомендации молдавских властей в вопросе запрещенных символов на 9 Мая, сообщил глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Если георгиевская лента не является частью награды, медали, то она запрещена, как и V и Z и другие символы», — сказал он. При этом на опубликованном молдавскими властями плакате указывается, что разрешены к демонстрации также красные звезды и знамена.

За ношение георгиевской ленты предусмотрен штраф в размере от 4,5 до 9 тысяч леев (от около 19,6 тысячи рублей до 39,3 тысячи рублей) для физических лиц, для занимающих ответственные должности — от 9 до 18 тысяч леев (от около 39,3 тысячи рублей до 78,7 тысячи рублей), для юридических — от 18 до 30 тысяч леев (от около 78,7 тысячи рублей до 132 тысяч рублей).

Ранее молдавский премьер-министр Дорин Речан объявил, что гражданам, которые каким-либо образом будут демонстрировать георгиевскую ленту 9 мая, грозит штраф. Эту инициативу прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что георгиевская лента не может быть изъята из победы в Великой Отечественной войне, поскольку она стала неотъемлемым символом борьбы с фашизмом.