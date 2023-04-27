В МИД России отреагировали на запрет георгиевской ленты Молдавией на День Победы

Представитель МИД Захарова заявила, что георгиевскую ленту невозможно изъять из Победы

Георгиевскую ленту невозможно изъять из победы в Великой Отечественной войне, поскольку она стала неотъемлемой символикой борьбы с фашизмом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

Она напомнила, что георгиевская лента стала гвардейской символикой, а также атрибутом медалей. «Можно штрафовать за каждый вздох», — предложила она молдавским властям в контексте Международного дня чистого воздуха для голубого неба 7 сентября.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что граждан, каким-либо образом демонстрирующих георгиевскую ленту 9 мая, будут штрафовать. По его словам, сейчас Министерство внутренних дел (МВД) страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будет санкционировать тех, кто будет показывать ленту.