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14:06, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты на День Победы

Премьер Молдавии Речан: в стране будут штрафовать за ношение Георгиевской ленты 9 мая

Фото: Mark_KA / Shutterstock / Fotodom

Власти Молдавии будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих Георгиевскую ленту 9 мая, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Его слова передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По его словам, сейчас Министерство внутренних дел (МВД) страны готовит регламенты и скоро точно объявит, как будет санкционировать тех, кто будет показывать ленту.

«Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — сказал он, анонсировав пресс-конференцию, на которой гражданам Молдавии объявят штрафы за ношение Георгиевской ленты.

Ранее в Риге решили снести памятник русскому поэту Александру Пушкину. Необходимость ликвидировать монумент латышские власти объяснили в том числе желанием предотвратить собрание людей возле него 9 мая.

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Алевтина Запольская
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