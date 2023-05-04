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23:37, 4 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии подтвердили незаконность ношения георгиевской ленты

Спикер парламента Молдавии Гросу: надевшие георгиевскую ленту 9 мая понесут наказание
Игорь Гросу

Игорь Гросу. Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу подтвердил, что за ношение георгиевской ленты в День Победы гражданам грозит штраф. О этом он сообщил в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

Политик уточнил, что запрет остается в силе, несмотря на уточнение Конституционного суда республики об особых случаях ношения ленты. «Конституционный суд на самом деле скорее запутал жителей страны, чем помог разобраться в этом вопросе. Сначала инстанция заявила одно, потом подчеркнула, что все остается, как есть…» — отметил он, предупредив, что полиция будет применять меры к тем, кто наденет георгиевскую ленту.

Ранее сообщалось, что жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты 9 мая в том случае, если она не является частью воинской награды. Уточняется, что размер штрафа составит от 4,5 до 9 тысяч леев (примерно от 19,6 тысячи рублей до 39,3 тысячи рублей) для физических лиц, а для занимающих ответственные должности — от 9 до 18 тысяч леев (примерно от 39,3 тысячи рублей до 78,7 тысячи рублей).

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Марина Совина
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