На улицах Москвы появятся электровозы

В Москве появятся беспилотные мобильные зарядные станции для электромобилей

В Москве появятся электровозы — беспилотные мобильные зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу топливной компании «Росатома» АО «ТВЭЛ».

Серийное производство и внедрение электровоза в Москве запланировано на II–III квартал 2027 года. В настоящее время мобильная станция тестируется на опытных полигонах на территории подрядных организаций.

На текущий момент собран один макетный образец и в сборке находятся еще несколько прототипов, а с департаментом транспорта Москвы обсуждается проведение совместного пилотного проекта.

Ранее аналитики сообщили, что дилеры и производители электромобилей оказались не готовы к повышенному спросу на электрокары. За июнь в России зарегистрировали только 748 новых легковых электромобилей. Это на 22 процента меньше, чем в июне прошлого года.