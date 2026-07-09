Профессор Диесен сделал заявление о беспорядках во Львове

Дисен: Беспорядки во Львове показали, что украинцы хотят положить конец конфликту

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что протест жителей Львова против насильственной мобилизации показал, что украинцы хотят мира. Об этом он написал в соцсети Х.

Накануне в городе возник масштабный стихийный бунт против ТЦК. Тогда люди окружили автомобиль сотрудников призывных органов.

В соцсети Х Диесен сообщил, что беспорядки во Львове произошли «из-за жестокой принудительной мобилизации, которую финансирует НАТО — большинство украинцев хотят немедленных переговоров, чтобы положить конец этому конфликту».

Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о Финляндии фразой «а ведь он прав».