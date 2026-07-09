Раскрыты подробности об обстановке на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки ВСУ

В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об обстановке на загоревшемся предприятии раскрыли в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды российского региона, передает РИА Новости.

Лаборатория министерства взяла пробы воздуха и проанализировала их.

«Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», — констатировали в ведомстве, добавив, что ситуация находится на личном контроле главы региона и остается под контролем оперативных служб.

9 июля дроны ВСУ атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. По последним данным, возгорание локализовано.

