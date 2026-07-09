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18:57, 9 июля 2026Россия

Раскрыты подробности об обстановке на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Ставропольском крае не выявили превышения вредных веществ после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об обстановке на загоревшемся предприятии раскрыли в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды российского региона, передает РИА Новости.

Лаборатория министерства взяла пробы воздуха и проанализировала их.

«Превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано», — констатировали в ведомстве, добавив, что ситуация находится на личном контроле главы региона и остается под контролем оперативных служб.

9 июля дроны ВСУ атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. По последним данным, возгорание локализовано.

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