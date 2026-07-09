Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 9 июля 2026Россия

Обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии изменилась

Губернатор Владимиров сообщил о локализации пожара на предприятии в Ставропольском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожар на предприятии в Ставропольском крае, загоревшемся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об изменении обстановки заявил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram.

Он добавил, что сейчас пожарные продолжают работу по ликвидации огня.

Ранее Владимиров сообщил, что пожар на предприятии усилился, а огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Площадь возгорания чиновник не приводил.

В ночь на 9 июля ВСУ также атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. В результате оба судна загорелись. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, нефтебаза загорелась «в результате отражения атаки» ВСУ на Тверскую область. По данным властей, пострадавших среди персонала и местного населения нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

    Россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров

    США атаковали связывающий Иран и Россию мост

    Добыче нефти в странах Персидского залива предсказали спад

    «Роскосмоc» утвердит план космических съемок

    Раскрыто безопасное для психики время просмотра социальных сетей в день

    Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

    Мурашко рассказал о разработке вакцины от распространенного вида аллергии в России

    В России не исключили резкого роста ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok