Обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии изменилась

Пожар на предприятии в Ставропольском крае, загоревшемся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об изменении обстановки заявил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram.
Он добавил, что сейчас пожарные продолжают работу по ликвидации огня.
Ранее Владимиров сообщил, что пожар на предприятии усилился, а огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Площадь возгорания чиновник не приводил.
В ночь на 9 июля ВСУ также атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. В результате оба судна загорелись. О пострадавших не сообщалось.
Кроме того, нефтебаза загорелась «в результате отражения атаки» ВСУ на Тверскую область. По данным властей, пострадавших среди персонала и местного населения нет.