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07:14, 9 июля 2026Россия

Пожар на предприятии после атаки БПЛА под Ставрополем усилился

Владимиров: Пожар на предприятии после атаки БПЛА под Ставрополем усилился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Возникший после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пожар на предприятии в хуторе Вязники под Ставрополем усилился. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Владимир Владимиров.

«Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты», — сообщил он.

Жителей домов близлежащей улицы переведут в безопасное место. Организованы пункты временного размещения, добавил Владимиров.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Владимиров также напомнил о необходимости обращаться за помощью по телефону 112 в экстренных ситуациях.

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