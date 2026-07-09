Пожар на предприятии после атаки БПЛА под Ставрополем усилился

Владимиров: Пожар на предприятии после атаки БПЛА под Ставрополем усилился

Возникший после налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пожар на предприятии в хуторе Вязники под Ставрополем усилился. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Владимир Владимиров.

«Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты», — сообщил он.

Жителей домов близлежащей улицы переведут в безопасное место. Организованы пункты временного размещения, добавил Владимиров.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Владимиров также напомнил о необходимости обращаться за помощью по телефону 112 в экстренных ситуациях.