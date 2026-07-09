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18:57, 9 июля 2026Спорт

Булыкин назвал «темных лошадок» четвертьфиналов чемпионата мира-2026

Булыкин назвал Бельгию и Швейцарию темными лошадками четвертьфиналов чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал «темных лошадок» четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-футболист заявил, что неожиданности могут преподнести сборные Бельгии и Швейцарии. По мнению Булыкина, победитель пары Швейцария — Колумбия в любом случае рассматривался бы как «темная лошадка».

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира. Наибольшими шансами в 73,9 процента обладает сборная Франции, а наименьшими — ее соперник по четвертьфиналу — команда Марокко — 26,1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.

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