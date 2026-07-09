Булыкин назвал Бельгию и Швейцарию темными лошадками четвертьфиналов чемпионата мира-2026

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал «темных лошадок» четвертьфиналов чемпионата мира 2026 года по футболу. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-футболист заявил, что неожиданности могут преподнести сборные Бельгии и Швейцарии. По мнению Булыкина, победитель пары Швейцария — Колумбия в любом случае рассматривался бы как «темная лошадка».

Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира. Наибольшими шансами в 73,9 процента обладает сборная Франции, а наименьшими — ее соперник по четвертьфиналу — команда Марокко — 26,1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.