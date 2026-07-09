Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:48, 9 июля 2026Силовые структуры

Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» устроил смертельную аварию

Под Екатеринбургом герой мема насмерть сбил человека и сбежал
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Под Екатеринбургом скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» насмерть сбил человека и сбежал. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 8 июля в поселке Шиловка 34-летний Игорь Новоселов переехал молодого человека, который шел по трассе. Сразу после ДТП водитель скрылся, не оказав 25-летнему пострадавшему помощь. Жертву аварии госпитализировали только утром, спасти его не смогли.

Новоселов задержан. На допросе он рассказал, что не заметил пешехода, а уехал с места, потому что испугался.

Игорь Новоселов прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» в дорожном конфликте, после этого он не раз попадал в скандалы. В сентябре 2023 года мужчину осудили за вождение в пьяном виде, а до этого объявляли в розыск по делу о похищении человека.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с замгубернатора Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности о вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    Лавров рассказал об украинском следе в терактах в Африке
    ФСИН отреагировала на сообщения о попытке убийцы 12-летней Миланы свести счеты с жизнью
    Россиянам назвали главные риски при покупке подержанных электромобилей
    Дочь лидера «Руки Вверх!» перевели на домашнее обучение из-за буллинга
    Вероятный преемник Стармера заявил о проблеме из-за украинского конфликта
    Gloria Jeans выпустила любимую вещь 30-летних россиян и нарвалась на критику в сети
    Названо худшее место для хранения лекарств
    Европейский гимнастический союз рассмотрит допуск российских гимнастов с символикой
    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» снимется в российском фильме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok