Скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» устроил смертельную аварию

Под Екатеринбургом герой мема насмерть сбил человека и сбежал

Под Екатеринбургом скандальный герой мема «Ты кому сигналишь, дядя?» насмерть сбил человека и сбежал. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 8 июля в поселке Шиловка 34-летний Игорь Новоселов переехал молодого человека, который шел по трассе. Сразу после ДТП водитель скрылся, не оказав 25-летнему пострадавшему помощь. Жертву аварии госпитализировали только утром, спасти его не смогли.

Новоселов задержан. На допросе он рассказал, что не заметил пешехода, а уехал с места, потому что испугался.

Игорь Новоселов прославился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?» в дорожном конфликте, после этого он не раз попадал в скандалы. В сентябре 2023 года мужчину осудили за вождение в пьяном виде, а до этого объявляли в розыск по делу о похищении человека.

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